强震后两周 委内瑞拉首都附近机场拚恢复商业航班

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（法新社卡拉卡斯7日电） 委内瑞拉临时总统罗德里格斯今天表示，将利用替代跑道，尽快重新启用在上个月双强震中受损的国际机场。

西蒙波利瓦国际机场（Simon Bolivar International Airport）位于首都卡拉卡斯（Caracas）北边的拉圭拉州（La Guaira），那里是6月24日地震的震央。

地震造成全国近3700人死亡，数千人失踪及流离失所，重创拉圭拉州，是拉丁美洲历史上最严重的地震之一。该机场目前已开放人道救援航班起降。

临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）在自己的Telegram帐号中表示，「我已经下令立刻启用备用方案，利用平行的替代跑道，尽快恢复商业航班」。

美国空军及军事专家正在协助重启机场和修复在地震中受损的拉圭拉州海港，以利运送物资及设备。

美国驻委内瑞拉最高外交官巴瑞特（John Barrett）在会议电话中告诉媒体，美国官方已经在与美国商业航空公司讨论恢复航班，并表示「支援商业航班营运的基础建设上，仍有些工程尚未完工」，但并未告知具体完工时间。

美军南方司令部（U.S. Southern Command）指挥官杜诺文（Francis Donovan）表示，美军人员仍在协助机场的航空交通管制及地面货运作业。目前约有2000名美军官兵部署在委内瑞拉协助救灾，其飞机及直升机经常在该机场起降。

委内瑞拉政府今天更新地震伤亡人数，目前死亡人数3685人，将近1万7000人受伤。

联合国（UN）估计，2场地震造成的损失高达67亿美元（约新台币2148亿元），是产油大国委内瑞拉国内生产毛额（GDP）的6%。联合国难民署（UN Refugee Agency）则表示需要约1485万美元，在未来6个月扩大提供3万受灾人士保护、临时住所及救济物资。