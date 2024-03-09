影片似显示拜登吐露心声 盼为加萨与尼坦雅胡坦率会谈

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（法新社华盛顿8日电） 根据今天公布的一段影片，美国总统拜登说，他已告诉以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），两人必须为人道援助加萨走廊（Gaza Strip）一事举行「开门见山」的会谈。

有一段影片录到拜登昨晚在国会山庄（Capitol Hill）发表国情咨文演说后吐露上述这番话，似乎进一步显示他与尼坦雅胡就加萨问题打交道时遇到挫折。

民主党顾问赫基特（Sawyer Hackett）上传一支影片到社群媒体，当中可以看到拜登在与科罗拉多州民主党籍联邦参议员班奈特（Michael Bennett）、国务卿布林肯（Antony Blinken）和运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）谈话。

从影片中可以听到班奈特对拜登说，必须继续向以色列施压，让更多人道援助物资送进加萨。

由于以色列减缓援助卡车运输，美国已开始在加萨空投物资，也正规划建造临时码头，透过海路运送物资到加萨。

影片显示，拜登说：「我告诉比比（尼坦雅胡昵称），这话可别说出去，你我得来一场『开门见山』的会议。」接着一名总统幕僚发现摄影机在拍，于是上前提醒拜登。

然后拜登退出谈话圈子，并说：「麦克风没关。好，很好。」

记者今天询问拜登这件事，他起初回答「我没讲这些话」，意指他在国情咨文演说中提到加萨时并没有说这段话；但在记者追问下，拜登说：「你们这些人偷听我讲话。」

记者问拜登，联合国已警告加萨可能即将爆发饥荒，尼坦雅胡是否必须更努力让加萨获得援助，拜登说「是，他必须（这么做）」。

过去多年来，拜登也曾失言或在无意间说了一些话，以为没有旁人听到。

但目前不清楚他这次是否真的又在不经意间被录下谈话，或只是利用这个机会在既定演说之外向尼坦雅胡释出一些讯息。