微软助力澳警打击网路猎童 AI解读表情符号预防犯罪

2 分钟

（法新社雪梨29日电） 澳洲警方今天表示，他们正与软体巨擘微软合作研发人工智慧（AI）原型工具，协助破解网路猎手（online predators）以大量Z世代流行用语与表情符号「加工」过的讯息。

澳洲联邦警署（Australian Federal Police, AFP）署长巴瑞特（Krissy Barrett）表示，社群媒体已变成霸凌、性剥削、激进化的温床。

她说，警方正与软体巨擘微软（Microsoft）合作，研发一款工具来破解讯息内容，扒开它们看似无害的表情符号和流行用语等外衣，看懂暗藏其中的恶毒真面目。

巴瑞特说，澳洲警方与微软研发的「这套原型工具的目标，是让我们的团队能更快、更早拯救儿童免受伤害」。

巴瑞特也警告，所谓「犯罪网红」（crimefluencers）正在兴起，这些网路猎手善用社群媒体技巧，锁定年轻和易受伤害的使用者，「他们的受害者多半是青春期前儿童或青少女」。

澳洲政府将自12月10日起，强制脸书（Facebook）、Instagram与TikTok等社群平台移除16岁以下用户。

全球各地主管机关都在苦思如何因应社群媒体带来的风险，各界高度关注澳洲这项全面新规能否奏效。