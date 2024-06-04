微软指俄罗斯密集散播假消息 企图扰乱巴黎奥运

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（法新社华盛顿3日电） 根据微软威胁分析中心的最新报告，俄罗斯正发动密集的假消息散播行动，目的是抹黑国际奥林匹克委员会（IOC）的声誉，并在今夏巴黎奥运期间煽动对暴力的恐惧。

法新社报导，微软（Microsoft）表示，这波企图发挥影响力的行动有效混合了伪造影片、虚构新闻报导，并利用人工智慧（AI）生成影音假冒他人，包括假造好莱坞明星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）的声音。

微软威胁分析中心（Threat Analysis Center）总经理华兹（Clint Watts）在2日的部落格文章中写道：「俄罗斯正强化这些针对法国、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、国际奥会和巴黎奥运的恶意行动。」

他说：「数十年前俄罗斯就开始针对奥运发动攻击，微软威胁分析中心还观察到一些结合人工智慧的老招数…这些行动可能在2024年巴黎奥运开幕式即将到来之际变本加厉。」

报告揭露，在过去1年里，「风暴-1679」（Storm-1679）和「分身」（Doppelganger）这2个前科累累的俄国网路行动组织已开始直接攻击奥运。

这2个组织的恶意活动于2023年6月升级，当时他们在通讯软体Telegram上发布长篇的捏造纪录片「奥运崩坏」（Olympics Has Fallen）。

这部片利用AI生成音讯模仿汤姆克鲁斯的声音，加上精致的电脑绘图和细腻的行销宣传，以污蔑国际奥会的声誉，明显意图破坏全球大众对奥运的支持。

「风暴-1679」也屡次制造并散播虚构影片、新闻影像和媒体声明，错误指称大众对恐怖攻击的恐惧已引发一波退票潮，还导致巴黎人疯狂抢购产险。

同时，「分身」在旗下的15个假消息网站上强化反奥运讯息，并伪造「巴黎人日报」（Le Parisien）等法国媒体的内容以诋毁马克宏。

微软表示，它怀疑这些俄国团体还在幕后散播捏造的涂鸦影像，扬言要让1972年慕尼黑奥运惨案重演。当时以色列选手团遭巴勒斯坦激进分子袭击，共11名团员丧命。

巴黎奥运开幕式将于7月26日登场，微软预期这波俄罗斯假消息攻击行动将扩大到更多语言和媒介。

华兹警告，这些行动甚至可能包括在奥运会场附近采取实质挑衅行动，以进一步制造混乱。

法方对这类计画并不意外。马克宏今年4月曾说，他「毫不怀疑」俄国会将矛头指向巴黎奥运，包括利用假消息；他说，克里姆林宫「每天都在企图灌输一个想法：我们不能这样、不能那样，做什么都有风险」。