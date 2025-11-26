德一家四口游伊斯坦堡亡 土国媒体：疑杀虫剂中毒

afp_tickers

2 分钟

（法新社伊斯坦堡25日电） 土耳其媒体报导，来自德国的一家四口今年11中旬在伊斯坦堡度假期间身亡，死因是遭一种用于处理虫害的气体毒害。

独立媒体Halk TV与新闻网站T24引述今天提交给检察官办公室的验尸报告指出，虽然他们食用的食物中未发现危险物质，但调查「检测到高浓度的磷化氢气体」。

这项发现似乎证实了波伽克（Servet Bocek）一家是因接触到下榻饭店所使用的有毒杀虫剂而身亡的说法。

报告补充表示，「已找到证据显示饭店使用了这种化学产品」，并指出有「确凿证据」证明这家人「死于磷化氢气体」。

这家人在11月12日开始出现身体不适后，4名成员在几天内相继身亡，其中年龄分别为3岁和6岁的幼童最先不治，接着母亲与父亲也相继过世。

调查人员最初怀疑是食物中毒，因为这家人在身亡前曾到访观光区奥塔科伊（Ortakoy）品尝街头小吃。

不过这项怀疑随后很快就被排除，因为土耳其媒体报导，一家人下榻的饭店正在处理床虱问题，据信杀虫剂气体是透过浴室的通风管道渗入他们的房间。

这间未公开名称的酒店位于伊斯坦堡旧城区附近的法提区（Fatih），于15日因另外两名房客出现类似症状被送医而疏散，16日酒店被封锁，并有11人遭到逮捕。