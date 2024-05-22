德丑闻缠身欧洲议员 遭极右派政党切割

afp_tickers

3 分钟

（法新社柏林22日电） 极右派德国另类选择党欧洲议会选举头号候选人克拉爆发助理涉嫌共谍案，还称纳粹亲卫队成员不必然是罪犯，引发一连串丑闻后，该党已禁止他投入造势活动，力图与他划清界线。

德国另类选择党（AfD）的克拉（Maximilian Krah）疑似和俄罗斯与中国有关联，目前正遭到调查。

克拉周末接受义大利媒体访问时表示，纳粹亲卫队（SS）成员不必然是罪犯，引发德国另类选择党的欧洲议会盟友、法国极右派政党国民联盟（National Rally）不满，而在昨天宣布和该党切割，保持距离。

德国另类选择党高层今天找来克拉参加危机会议，克拉会后表示，他将退出党的联邦指导委员会。

克拉告诉德国「世界报」（Die Welt）：「我们现在最不需要的就是辩论关于我的事。德国另类选择党必须保持团结。基于这个理由，我将不再现身选举造势场合，并将卸下联邦委员会成员身分。」

由于现行规定禁止3月18日之后修改欧洲议会选举候选人名单，尽管克拉已成为党的包袱，将他放在候选人名单首位的德国另类选择党在这场大选中注定摆脱不了他。

只有在刑事定罪而且遭判处至少5年徒刑的前提下，才可以撤销候选人。

不过克拉可以在选后自行决定不担任欧洲议会议员。

克拉在欧洲议会的一名助理涉嫌替中国从事间谍活动被捕后，面临日益严重的危机。

克拉和另外一位德国另类选择党候选人拜斯特隆（Petr Bystron）也遭控收受金钱，在莫斯科资助的新闻网站散播亲俄立场。两人被迫否认相关指控。

德国检方已经针对据报克拉疑似收受中国和俄罗斯资金一事，展开初步调查。