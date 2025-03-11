德军斥巨资改造后 国会报告指资源仍太少

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（法新社柏林11日电） 德国国会军队事务专员霍格今天表示，尽管德国军队在俄罗斯2022年对乌克兰发动全面侵略后，已斥巨资进行大规模改造，但目前各方面资源仍然太少。

霍格（Eva Hoegl）在发表德国联邦国防军（Bundeswehr）状况年度报告时对媒体记者表示：「已有许多部分获改善，许多目标已达成，但我们仍未达到应有情况，还有许多工作要做。我今年仍然可以说，联邦国防军的任何资源还是太少。」

霍格的报告写道，俄乌战争爆发后，德国为强化军队而设立的1000亿欧元（约新台币3兆6000亿元）特殊基金，虽已支持改善人力招募、发展基础设施和加速新武器采购等行动；但在许多案例中，成果「仍非可见、显而易见或明显」，然而基金却已用掉大部分。

霍格在报告中比喻，德军改造就像反转1艘油轮一样费事，「采购战车、舰艇、战机或将整个营区现代化，都需要时间」。

报告下的结论是，「为了让特殊基金支持下展开的重要计画能完成或继续，有必要让常规国防预算增加」，且关键是要用更多投资来解决「远远不足的」兵员及有时「糟透了的」军队基础设施。

美国总统川普（Donald Trump）为让俄乌战争结束而主动对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）示好后，欧洲人担忧不再能仰赖美国的安全保障。

很可能出任德国新总理的梅尔茨（Friedrich Merz）已提议要修改严格的政府举债法规来提高国防支出，但在其他政党似乎意愿不高之下，计画若要取得所需的国会2/3席同意还困难重重。