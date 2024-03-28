德国入籍考试将纳入以色列相关试题

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（法新社柏林27日电） 德国公民入籍考试未来将会纳入犹太教和以色列国方面的试题，目的是要藉此过滤掉反犹太申请人。

德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）在预定明天发行的「明镜周刊」（Der Spiegel）上表示：「反犹太主义、种族主义和其他形式对人性的蔑视，将排除入籍可能。」

费瑟在该杂志网站上首次发表的报告中说：「任何不赞同我们价值的人，不可以获得德国护照。」

归化申请人必须通过公民入籍考试才能取得德国国籍。根据明镜周刊，新试题可能包括犹太礼拜场所的名称、以色列哪一年建国，或者德国对以色列的特殊历史义务。

据该杂志报导，否定大屠杀罪和犹太体育俱乐部的入会资格，可能也会成为考题。

德国最近同意放宽严格的国籍法，缩短取得申请护照资格所需的时间，让双重国籍更容易取得。

中间偏左派主导的总理萧兹（Olaf Scholz）联合政府2021年底上台时的主要承诺包括彻底改革国籍法。

去年8月提出的这项修法在巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯（Hamas）同年10月7日袭击以色列后受到严格审查。与此同时，德国反犹太事件有增加的趋势。

除了对宪法的承诺之外，申请人现在也必须承诺保护犹太人在德国的生活。

申请入籍年限已从一般情况下在德国居住满8年缩短为5年。如果融入情况极佳且德语程度非常好的人，只需要3年就可以取得国籍。