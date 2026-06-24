德国列车通讯系统故障 全境铁路停驶抢修

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（法新社柏林23日电） 国营的德国铁路公司（Deutsche Bahn）表示，受到铁路无线通讯系统故障影响，境内所有列车今天晚间一律停靠各车站禁止驶离。

德国铁路数十年来一直有投资不足的问题，以至于列车经常误点，当局目前正发动大规模公共投资，尝试快速升级老旧的铁路网。

德铁在官网声明：「我们的技术人员正全力抢修，努力排除故障。」

德铁主管帕拉（Evelyn Palla）告诉「画报」（Bild）说：「我们正设法将列车开进车站，让乘客下车，之后再排除问题。」

在德国北部，私营区域铁路公司也表示，由于铁路无线通讯出现大范围瘫痪，北部列车已「完全陷入瘫痪」。

私营的Metronom发言人马丹斯（Simon Martens）告诉法新社，「我们认为今晚不会再有任何列车运行」。公司已通知旅客「今天请勿再搭乘火车」，并建议改用其他交通工具。

Metronom主要经营德国北部汉堡（Hamburg）、不来梅（Bremen）和汉诺威（Hanover）等地周边的区域列车路线，每天载运超过12万名乘客。

首都柏林的公共运输局在社群平台X平台表示，这次当机影响所有列车，包括市区、区域和德铁长途列车。

北莱茵-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）警方则表示，当地铁路交通已全面暂停。