德国化工厂研究以糖取代石油生产苯胺

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（法新社德国列佛库森10日电） 随化工产业力行减碳，德国聚合物大厂科思创（Covestro）正尝试用糖取代石油作为基础原料，生产重要化工原料苯胺。

苯胺是一种用于制造泡棉的化学品，泡棉广泛运用于床垫、扶手椅和建筑绝缘材料。此外苯胺也可供染料、医药、橡胶、树脂、香料等的合成。

虽然这种以糖代替石油制作苯胺可能还要好几年才能达量产规模，但在地球面临严峻的气候紧急情况之际，这项实验标志化学工业在削减碳排放方面迈出的一小步。

阿亨工业大学（RWTH Aachen University）的研究人员莱特纳（Walter Leitner）表示，全球每日生产的1亿桶原油中，有1/4直接进入化工业。阿亨工业大学参与这项苯胺计画已有10年。

经过实验室试验后，前身为德国化工巨头拜耳（Bayer）材料科学事业部的科思创，2023年底开始在西部城市列佛库森（Leverkusen）的工厂进行试制。

科思创采用斯图加特大学（University of Stuttgart）研究人员研发的制程，将糖经过化学处理来制成产品。

苯胺传统上是从原油衍生产品石脑油（Naphtha）和苯（Benzene）获得，但生产过程中会排放大量二氧化碳，二氧化碳正是造成暖化的主要的温室气体之一。

全球每年约生产600万吨苯胺，其中约有100万吨来自科思创；目前在列佛库森这项试验计画，新制法的产量每天只能产出半吨。