德国呼吁欧盟暂缓实行反毁林规则

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（法新社布鲁塞尔13日电） 德国今天成为最新一个请求欧洲联盟（EU）延后实施反毁林规则的国家，使得欧盟面临越来越大压力。这份规则包括禁止进口导致森林砍伐的产品，关键内容原定今年底落实。

柏林要求欧盟执行委员会（European Commission）将「零毁林产品规则」（Regulation on Deforestation-free Products，简称「欧盟毁林规则」EU Deforestation Regulation，EUDR）关键条款延至明年7月1日施行，延后6个月。理由是主要规范部分仍不够明确，意味尚不具备有效实施的条件。

德国农粮部长欧兹狄米尔（Cem Oezdemir）说：「企业还需要时间做准备，否则年底时供应链可能断裂，造成德国和欧洲的经济及第三国的小农和消费者受损。」

根据世界自然基金会（WWF）的资料，16%的全球毁林与欧盟进口的产品有关。

欧盟毁林规则禁止进口在2020年12月后森林遭砍伐的土地上生产的咖啡、可可、大豆、木材、棕榈油、牛只、印刷纸和橡胶等多种商品。

环保团体称赞这项措施是保护自然和气候的重大突破，但批评者认为，这对农民和企业带来沉重负担。

欧洲议会最大党团、中间偏右的欧洲人民党（European People’s Party，EPP）将这份规则形容为「官僚怪兽」。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）昨天也表示，这份规则有必要是「可行的」。