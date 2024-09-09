德国总理盼乌克兰尽快实现和平

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（法新社法兰克福8日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天呼吁加强外交努力，以「更快」在乌克兰实现和平，俄乌战争现在已经进入了第3年。

德国是仅次于美国的第2大乌克兰援助国，萧兹政府一再承诺「只要需要」，就会继续提供支持。

萧兹呼吁尽快实现乌克兰和平，但此刻他正在国内面临与日俱增的压力。有迹象显示，民众对俄罗斯2022年入侵乌克兰所引发的冲突已经厌倦。

萧兹接受德国公共电视「第二电视台」（ZDF）访问时表示：「我相信现在是讨论我们如何摆脱战争局势，更快实现和平的时候了。」

极右派另类选择党（AfD）和极左派莎拉瓦根克内希特联盟（BSW）都希望德国停止供应乌克兰武器，这两党上周在两个地方选举中均有重大斩获，萧兹的政党联盟则受到重创。

萧兹表示，在俄罗斯被排除在第1次会议之后，俄罗斯应该参加下一次旨在结束战争的国际和平峰会。

他表示：「肯定还会有另一次和平会议，（乌克兰）总统与我都同意和平会议必须包括俄罗斯。」

来自90多个国家的领袖与高级官员6月齐聚瑞士，参加由乌克兰组织的首次和平峰会，但俄罗斯并未受邀。

乌克兰希望今年能举行第2次的和平高峰会，总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月下旬表示俄罗斯应该出席，以取得「有意义的成果」。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）5日表示，他已准备好与乌克兰进行谈判。先前，基辅对俄罗斯库斯克（Kursk）进行反攻时，蒲亭拒绝了与乌克兰谈判的想法。

克里姆林宫过去坚称，任何和平协议都需要迫使基辅交出莫斯科声称拥有的领土，但这对乌克兰来说这是无法接受的条件。