德国总理萧兹盟友：法国避免最糟糕情况

afp_tickers

3 分钟

（法新社柏林7日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）所属政党的一名高级成员今天表示，在预测显示法国极右派在大选第2轮投票中失利后，法国「避免最糟情况」的出现。

德国社会民主党（Social Democratic Party）外交政策发言人施密德（Nils Schmid）对冯克（Funke）媒体集团表示：「国民联盟无法形成执政多数，算是避免了最糟情况。」 施密德表示，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）领导的中间派联盟在上个月欧洲议会选举中遭到极右派重挫后，他宣布提前投票，震惊了整个国家。

这次法国大选，估计左翼联盟将成为议会中最大团体，以马克宏为首的中间派排第2，玛琳．雷朋（Marine Le Pen）领导的极右派「国民联盟」（RN）意外落居第3。

施密德补充说，马克宏「在政治上被削弱」，因为他的政党失去大量席次，但是「保留了核心角色」。

施密德表示，组建政府将很「棘手」，各方必须表现出「灵活」和「妥协的能力」。

萧兹的政府目前由社民党、绿党和自民党（FDP）组成，但法国政坛并不习惯这样的安排。

德国保守派的法兰克福广讯报（FAZ）表示：「恰恰相反，危机还没有结束。」 德国阅读量最大的「画报」（Bild）想知道极左派领袖梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）是否会掌权，据称梅兰雄「蔑视德国」。

对于中左翼的南德日报（Sueddeutsche Zeitung）来说，「国民联盟」（RN）「共和阵线阻止了玛琳．雷朋与国民联盟，但议会将会「非常分裂」，马克宏「将自己孤立在权力的奥林巴斯山上」。