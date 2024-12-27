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德国总统解散国会 证实明年2/23举行大选

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（法新社柏林27日电） 德国总理萧兹的「红绿灯联盟」上个月垮台后，他本月又没有通过国会信任投票，总统史坦麦尔今天解散国会，并证实预定于明年2月23日举行大选。

法新社报导，史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）发表演说指出：「我已决定解散第20届联邦议院（Bundestag，国会下议院），并确定提前选举的日期为（明年）2月23日。」他还说：「德国的政治稳定是宝贵资产。」

萧兹（Olaf Scholz）在本月16日要求国会对他进行信任投票，如愿没有通过，随后萧兹向史坦麦尔建议解散国会，以便举行新的选举。

萧兹所属的社民党（SPD）代表红色，与代表黄色的自民党（FDP），以及绿色的绿党（Greens），组成3党联合的执政联盟，这个自2021年12月运行至上个月的内阁又被称为「红绿灯联盟」。

自民党退出红绿灯联盟后，执政内阁剩下红与绿，在国会席次各为207席与117席，未达过半367多数决，议事难以顺利推动。

在执政联盟瓦解时，史坦麦尔就曾表示愿意解散国会，他说，「国会需要稳定的多数与有能力采取行动的政府」，这也将是他做决定的标准。

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