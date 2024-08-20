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德国明年援乌预算拟砍半 萧兹坚称「持续支持乌克兰」

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（法新社柏林19日电） 尽管德国政府计划将明年对乌克兰军事援助预算砍半，总理萧兹今天坚称，德国会持续支持乌克兰对抗俄罗斯全面入侵，而柏林当局打算透过俄国被冻结资产弥补差额。

萧兹（Olaf Scholz）在社群媒体X平台发文表示，德国是乌克兰在欧洲最坚定的支持者，也会继续扮演这个角色。

德国是对乌克兰第2大援助国，仅次于美国。

德国政府发言人布赫纳（Wolfgang Buechner）稍早指出，「影射我们将缩减援助的报导完全不准确」，且只要有需要，德国完全致力支持乌克兰。

在萧兹由3党组成的执政联盟中，德国2025年预算一直是各党长期争论不休的议题。

自由派财政部长林德纳（Christian Lindner）已要求其他部会节省开支，以免国家过度举债导致违宪。

德国最新预算草案内容，包含明年提供乌克兰约40亿欧元（约新台币1415亿元），与今年80亿欧元左右的援助金额相比减少了一半。

为弥补差额，德国政府称将仰仗七大工业国集团（G7）和欧洲联盟（EU）所提计画，透过俄罗斯被冻结资产筹措资金。

今年6月，G7领袖同意运用俄罗斯被冻结资产的获利，向乌克兰提供新一笔500亿美元贷款。

萧兹提到，这笔资金能让乌克兰大规模采购武器，基辅可以仰赖这项支援。

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