德国极右派欧洲议会议员办公室被搜查

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（法新社柏林7日电） 德国检方表示，侦办人员今天搜查了德国另类选择党籍欧洲议会议员克拉（Maximilian Krah）在布鲁塞尔的办公室，针对克拉助理涉嫌为中国从事间谍活动一案进行调查。

德国检方指出，侦办人员搜查了克拉位于布鲁塞尔的欧洲议会（European Parliament）办公室，这是「基于德国联邦最高法院（Federal Court of Justice）调查法官发布的命令及欧盟调查令（European Investigation Order，EIO）」。被称为Jian G的嫌犯在这处办公室工作。

据报导，Jian G于4月遭到逮捕，因为他涉嫌与中国情报部门分享欧洲议会消息，并在德国监视中国反对派人士。

欧洲议会列出的克拉助理中，有一名叫Jian Guo的人士。克拉是极右派德国另类选择党（Alternative for Germany, AfD）成员，在即将举行的欧洲议会选举中，克拉是该党热门候选人。

Jian Guo是德国公民。据报导，他自2019年起担任克拉在布鲁塞尔的助理。在针对他的指控曝光后，欧洲议会已对他祭出停职处分。

德国检方4月时曾指称，他们已对克拉展开初步调查，因为据报导他涉嫌收受来自俄罗斯及中国的可疑款项。