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德国耶诞市集冲撞事件犯案早有徵兆 政府被批忽视警告

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（法新社柏林22日电） 德国马德堡市20日发生男子驾车冲撞耶诞市集人群的攻击事件，造成5人死亡、超过200人受伤。德国政府面临越来越多指责，被质疑是否能采取更多措施来防范这类事件发生。

法新社报导，这起攻击事件嫌疑人阿卜杜勒穆森（Taleb al-Abdulmohsen）来自沙乌地阿拉伯，现年50岁的他是1名精神科医师，曾发表反伊斯兰言论、在网路上对德国公民发出死亡威胁，并与政府当局发生争执。

德国「明镜周刊」（Der Spiegel）引述安全消息人士说法指出，沙国情报机构1年前曾警告德国联邦情报局（BND），因为阿卜杜勒穆森在推文中威胁，德国将为对待沙国难民的方式付出「代价」。

阿卜杜勒穆森曾在社群媒体写道：「有没有不用炸掉德国大使馆或随机屠杀德国公民，就能在德国取得正义的途径？…如果有人知道，请告诉我。」

德国「世界报」（Die Welt）也引用安全消息人士报导称，德国地方警察和联邦警察去年曾对阿卜杜勒穆森进行「风险评估」，但结论认为他「不构成具体威胁」。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）谴责这起马德堡市（Magdeburg）攻击事件「糟糕、疯狂」，并在即将迎来明年2月23日国会大选的高度紧张政治氛围下，呼吁国家团结。

然而，随着德国媒体不断挖掘阿卜杜勒穆森的过去，本就强烈反对萧兹政府的极右与极左派，更是频频大力批评。

极右翼「德国另类选择党」（AfD）党鞭鲍曼（Bernd Baumann）要求萧兹召开联邦议院（Bundestag）特别会议讨论「悲惨」的安全形势，并称这是对受害者的最基本责任。

极左政党「莎拉瓦根克内希特联盟」（BSW）则要求内政部长费瑟（Nancy Faeser）解释，「为何先前这么多的提示和警告都被忽视」。

德国「画报」（Bild）指控，「德国当局通常只会在外国情报机构警告时，才会及时发现攻击计画」，「画报」并呼吁在选举后全面改革，彻底「改善国内安全问题」。

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