德国铁路、机场人员罢工 数以十万计旅客受影响

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（法新社柏林7日电） 德国铁路和机场人员今天举行新一轮罢工，以展现调薪诉求，影响范围涵盖数以十万计的旅客。

德国近几个月来一直备受罢工困扰，在高通膨率和疲弱的商业活动数据下，劳工和管理阶层就薪资与福利条件展开角力。迄今为止，罢工行动已波及交通运输、超市和公务机关。

铁路人员从格林威治标准时间6日17时展开35小时的货运服务罢工，且自格林威治标准时间7日1时起，他们开始35小时的客运服务罢工。 这波罢工的持续时间目的在于强调德国火车司机工会（GDL）一项关键诉求，亦即把每周工作时间从38小时缩减至35小时。

GDL代表魏瑟斯基（Claus Weselsky）本周稍早表示，此次有限度的罢工是「罢工浪潮」的开端，且未来的罢工行动会在「我们认为时机成熟时」宣布，而非像过去那样提前48小时宣布。

德国铁路公司（Deutsche Bahn）则谴责这次罢工行动，声称公司已做出加薪13%的让步。 同时，汉莎航空（Lufthansa）地勤人员计划于格林威治标准时间7日3时至9日6时10分举行全国性罢工。

法兰克福和汉堡机场的安检人员也进行为期一天的罢工。

德国最大航空枢纽法兰克福机场发布声明指出，「一整天都会有重大干扰及航班取消的状况」，因此机场将对所有出境旅客关闭。

汉莎航空罢工行动预计也会导致该航空公司在其他机场的服务中断。先前的一日罢工行动影响大约10万名旅客，多达80%至90%的航班停飞。

德国服务业工会（Verdi）正寻求将劳工薪资提高12.5%，每月至少增加500欧元（约新台币1万7000元）。汉莎航空已同意长期加薪，但仍无法满足德国服务业工会要求。