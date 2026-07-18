德基民党要员找美国代理孕母生子 背离党内立场挨轰

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（法新社柏林17日电） 德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）所属中间偏右基民党（CDU）内一名重量级议员，因到美国找代理孕母生子而今天在国内遭到抨击。找代理孕母在德国国内属违法行为。

根据德国媒体报导，联邦国会基民党（CDU）党团主席史巴恩（Jens Spahn）与其同性夫婿近日在美国透过代理孕母迎来两人的儿子。

然而，基民党对代理孕母合法化的立场向来是坚定反对，党内也有部分人士批评史巴恩此举。

梅尔茨今天表示，他认为德国对代理孕母的禁令无须改变，也不打算调整党内明确反对的立场。

当被问及是否仍支持史巴恩时，梅尔茨仅表示，相关议题将「在基民党全国执委会下次会议中讨论」。

基民党内其他人态度则更强硬，有人要求史巴恩辞去基民党国会党团主席职务。

史巴恩则在今天深夜透过画报（Das Bild）播客节目为自己辩护，表示「在代理孕母议题上，也曾长时间徘徊犹豫」。

他说：「我曾挣扎许久。但经过这些考量与思索后，我们选择了这条路。」还说相关决定均非轻易能做出。

关于他是否会续任党团主席，史巴恩则表示会与同僚讨论此事。

基民党在麦克伦堡-西帕默瑞尼亚邦（Mecklenburg-Western Pomerania）的主委彼得斯（Daniel Peters）敦促史巴恩请辞，认为身为党籍议员「投票时一套、私下行为却又另一套，这完全无法接受」。

基民党内资深党员总部主委修普（Hubert Hueppe）则告诉明镜周刊（Der Spiegel），基民党在此议题上立场明确，他个人对史巴恩的决定感到震惊。

修普说：「我当然理解每个人都渴望有子女，包括同性伴侣。」但他也表示，届时讨论重点在于「女性是否被工具化」。

据画报披露，史巴恩与伴侣的代理孕母在2月基民党上次表决维持代理孕母禁令时，已怀孕约4个月。

根据「焦点」（Focus）杂志取得的史巴恩亲近人士说法，美国针对女性保护所设的相关规定，是史巴恩他们选择赴美寻求代理孕母的重要因素。

联合内阁里负责性平与性少数族群（queer）议题的政务委员柯赫（Sophie Koch）也发表看法；柯赫所属的是联合政府里中间偏左的较小执政党社民党（SPD）。

她说：「许多性少数族群渴望拥有子女，应该有权实现这个愿望，但我认为商业代理孕母并非正确途径。」

现年46岁的史巴恩曾在前总理梅克尔（Angela Merkel）任内担任德国卫生部长，主要因应新冠疫情；到梅尔茨时代，史巴恩成为党内具份量的右派声音，特别在移民议题上表现突出。