德州、堪萨斯州乳牛验出禽流感 美官员：奶制品供应无虞

2 分钟

（法新社休士顿27日电） 美国德州农业当局今天表示，德州和堪萨斯州酪农场的乳牛检出对具传染性的禽流感病毒呈阳性反应，但官员表示，这波疫情不会影响国内的商业乳制品供应。

德州农业专员米勒（Sid Miller）在声明中表示，德州农业部以及其他州和国家机构正「日以继夜工作，以确保我们的粮食供应安全」。

但米勒补充说：「尽管情况令人不安，目前预料这波疫情不会威胁到我国的商业乳制品供应。」

根据美国农业部资料，德州是全美5大牛奶生产州之一。

声明指出，检测发现病毒并未产生变异，不会使人类更容易受到感染，对公众风险「依然很小」。

声明补充说：「正在进行流行病学调查等进一步行动，以确保能够评估全面情况。」

德州农业部表示，从堪萨斯州两处酪农场和德州一处酪农场采集未经高温消毒的乳汁中，筛出对禽流感病毒呈阳性反应，3月25日出炉的分析报告证实这项结果。

德州农业部补充说，并未在任何肉牛中检出高病原性禽流感（HPAI），但敦促所有酪农「在其农场和牧场采取强化生物安全的措施，以保护牛群」。

德州农业部还说，正在与美国食品暨药物管理局（FDA）及其他机构合作，来评估德州、堪萨斯州和新墨西哥州牛只健康状况，而相关症状主要出现在较老乳牛身上。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）