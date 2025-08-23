The Swiss voice in the world since 1935

德州参议会通过选区重划　共和党盼巩固国会多数

（法新社华盛顿23日电） 美国德克萨斯州议员今天凌晨通过新选区地图，目标打造5个具共和党倾向的新席次，帮助该党在明年期中选举中更容易守住其在联邦众议院的微弱多数。

德州参议员历经8个多小时辩论后，表决时遵循各自党意，于午夜刚过以18票对11票通过新选区地图。

民主党籍议员阿瓦拉多（Carol Alvarado）以阻挠议事（filibuster）手法杯葛的策略功败垂成，共和党籍议员罕见地援引一项程序动议停止辩论，直接进入最终表决程序。

这项法案接下来将送交共和党籍州长艾波特（Greg Abbott）进行最后批准。

总统川普施压共和党执政的德州制定这张新地图，以帮助阻挠民主党对手在他任期过半之际，于明年接手掌控联邦众议院。

此一激烈政治竞争招数引发加利福尼亚州长纽松（Gavin Newsom）启动重划加州选区地图的程序，要开创5个潜在的民主党新席次来互别苗头。

虽然纽松希望藉此抵消共和党从德州取得的优势，他的计画仍然有待选民于今年11月投票同意。

两党现在也将目标转向法规上可能有机会迅速重划选区地图，创造更多席次的其他州。

这场选区重划战为明年的期中选举平添变数。

