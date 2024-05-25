德州小学枪击2周年 死伤者家属告枪商电玩商IG行销武器

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（法新社休士顿24日电） 2年前德州洛伯小学枪击案数个死伤者家庭的律师今天表示，他们已对枪枝制造商、电玩游戏开发商动视暴雪及社群平台Instagram提告，因为被告向青少年行销犯案武器。

2022年5月24日，一名青少年持一把丹尼尔防务公司（Daniel Defense）制造的AR-15型步枪，闯入位于尤瓦尔迪市（Uvalde）的洛伯小学（Robb Elementary School）行凶，杀死了19名学童和2名教师，是10年来美国最血腥校园枪击事件。

根据原告律师寇斯可夫（Josh Koskoff）的声明，这些家属指控丹尼尔防务、母公司为Meta的Instagram及微软（Microsoft）持有的动视暴雪（Activision Blizzard）向「心理不稳定的青少年男孩」行销作案枪枝。动视暴雪的游戏「决胜时刻」（Call of Duty）当中便主打这款突击步枪。

寇斯可夫强调，这些企业的行为与这起枪击案有直接关连，因为凶手一满18岁就购买行凶武器，而这在德州是可购买步枪等长枪的法定年龄，意味「早在他达到年龄能买（行凶武器）之前，他就在网路上被Instagram、动视暴雪和丹尼尔防务（的行销）锁定和培养」。

Meta和丹尼尔防务皆尚未回应置评请求。动视暴雪则对法新社发表声明说，洛伯小学枪击案「完完全全令人发指与心痛」，他们也对遇害者家属表达同情之意，但「世界各地有数以百万计人口享受电玩游戏，却没有演变为做出可怕行为」。