德总理萧兹将获任命 带领社民党迎战2025年2月大选

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（法新社柏林25日电） 德国中偏左的社会民主党今天任命现任总理萧兹为该党领导人，以迎战提前于明年2月举行的大选。这位四面楚歌的总理若想赢得他的第2个任期，预料还将面临一场硬战。

法新社报导，在社会民主党（SPD）内拥有高支持度的国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上周宣布退选后，萧兹（Olaf Scholz）代表该党竞选连任之路已无障碍。 本月初社民党与绿党（Greens）和自由民主党（FDP）的联盟宣告瓦解后，德国联邦议会12日宣布就提前大选达成协议，大选日期订在明年2月23日。 社民党高层今天召开会议，宣布66岁的萧兹将带领该党投入大选，并吁请党员团结一心，全力支持他。

然而对于德国最古老政党社民党来说，此举可谓相当冒险，因为该党近期民调支持率一直在15%左右徘徊。 德国「明镜周刊」（Der Spiegel）报导，萧兹是个失败政府的「代表人物」，这个政府充满永无止境的争斗。

报导还称，萧兹「可能是有史以来社民党所提最弱、最不适当的总理候选人」。 由保守派「基民/基社联盟」（CDU/CSU）组成的主要反对派目前在民调中以33%支持率遥遥领先；近期崛起的极右派「德国另类选择党」（AfD）支持率也有18%。 对于社民党推出萧兹，保守派表示欢迎，因为他们认为击败萧兹要比击败佩斯托瑞斯更加容易。

基督教民主党（CDU）议员米德尔伯格（Mathias Middelberg）表示，社民党的决定「对我们有利」。 社民党党员预计于明年1月的党代表大会正式任命萧兹为该党的总理候选人。