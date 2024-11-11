德总理萧兹：准备今年内提信任投票 为提前大选铺路

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（法新社柏林10日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天说，他准备今年内向联邦议院提出信任投票，为提前选举铺路。

萧兹领导的3党联合政府6日瓦解后，他今天表示：「如果各方都同意，在耶诞节前要求进行信任投票一事，对我来说完全没问题」。

这场联合政府危机源于经济与财政政策分歧，因6日晚间萧兹开除自由民主党籍财政部长林德纳（Christian Lindner）而来到紧要关头。目前联合政府内只剩萧兹的社会民主党（Social Democrats）与绿党（Greens）。

此前，萧兹曾谈到要在明年1月中旬进行信任投票，而依德国选举规则，估计会在明年3月下旬举行大选，如今可能会再提前。

立场中间偏左的萧兹对德国第一电视台（ARD）表示：「我也希望这一切能够尽快实现。」他指的是再度举行选举。

萧兹又说：「我并没有栈恋职位。」他领导欧洲最大经济体德国已经将近3年。

萧兹的政治对手扬言，除非萧兹立刻寻求信任投票，否则要阻挡他的少数政府通过法案，并建议他在13日进行信任投票。

萧兹表示，社民党议会党团领袖穆茨尼希（Rolf Muetzenich）与反对党保守派基民党（CDU）主席麦兹（Friedrich Merz）应讨论信任投票的时间安排。

外界预期萧兹可能输掉信任投票，若真是如此，总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）会在21天内解散联邦议院（Bundestag），然后60天内举行选举。

萧兹表示，他会再度以党内第一候选人来竞选，并强调德国需要尽快透过选举以建立稳定的新政府。（译者：纪锦玲）