德总理13日赴中国访问 将会见习近平和李强

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（法新社柏林8日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）13日将前往中国，进行为期3天的访问，行程将包括与中国国家主席习近平会谈。

德国政府发言人希伯许特莱（Steffen Hebestreit）今天在记者会上表示，萧兹将于16日访中行程的最后一天，在北京和习近平与国务院总理李强会面。

萧兹14日还将拜访重庆，接着于15日前往上海。

萧兹访中期间将和德国企业主管举行会谈，并将在上海一所大学发表演说。

萧兹这次访中行程，有3名阁员及一个德国的工业代表团同行。

这是萧兹出任总理以来第2度访问中国，萧兹2022年11月首次访问中国。当时鉴于严格的防疫规定，访问行程缩水为1日。

萧兹2022年访中刚好碰上俄罗斯入侵乌克兰与地缘政治风险攀升，引发外界激辩德国是否须降低对中国一面倒的依赖。

萧兹坚称不会和德国最大贸易伙伴中国「脱钩」（decoupling），但德国同时也谨慎和东南亚其他国家培养关系。

除贸易议题外，乌克兰也将是萧兹和习近平会谈的主题之一。习近平仍和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）维持密切的关系。

希伯许特莱说：「我想中国对俄罗斯具有影响力，我们期待中国可以运用其影响力。」