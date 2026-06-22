德法谈成军工企业KNDS持股协议 防务合作迈步

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（法新社柏林22日电） 法国和德国政府今天宣布，双方已就军工企业KNDS达成共同治理协议，未来将各自持有相同比例股份。这将为KNDS的重量级首次公开募股（IPO）铺路，也可望藉此重振欧洲防务合作。

KNDS是欧洲各国军队重要供应商，产品包括豹2（Leopard 2）和雷克勒（Leclerc）战车及其他火炮和装甲车。这家公司也是法德两国新型战车联合开发计画「主要地面系统」（Main Ground Combat System ，MGCS）的一大参与方。

KNDS于2015年由法国军火制造商奈克斯特系统（Nexter Systems）与德国同业克劳斯玛斐魏格曼（Krauss-Maffei Wegmann）合并成立，目前总部设在荷兰首都阿姆斯特丹，一半股份为法国政府透过1家控股公司持有，剩余股份则属于德方魏格曼家族。

KNDS的德国股东近来寻求出售持股，过去一段时间已与德国政府洽谈。柏林经过内部多番角力后，终于在5月宣布，会在这家企业上市时寻求取得40%股份。

法国总统府今天在联合声明中说，这项协议「展现法国和德国共同的决心，要强化欧洲的产业和国防能力，要支持欧洲各国军队，以及要以持续方式巩固欧洲主权」。

德国政府也在声明中表示，这项协议将有助提升欧洲的防御能力，柏林主要目标是加强「双边及欧洲的军备合作，而与法国的合作在其中扮演关键角色」。

KNDS如今将可推动在巴黎和法兰克福股市挂牌，这会是欧洲今年最受热切期盼的IPO之一，公司估值上看150亿至200亿欧元（约新台币5438亿至7250亿元）。这也将使得延宕的MGCS战车计画有机会推进。