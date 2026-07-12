德黑兰再关荷莫兹 美军空袭伊朗140军事目标

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（法新社德黑兰12日电） 中东局势进一步升温。美国空袭伊朗后，德黑兰今天宣布关闭荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），并以飞弹及无人机攻击中东邻国。

法新社记者及当地政府表示，卡达、阿拉伯联合大公国与巴林都传出空袭警报及爆炸声响。

这波冲突源于稍早发生的货轮遇袭事件。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）先前朝一艘在赛普勒斯注册的货船开火，称这艘船无视一再警告，行驶「未经授权」的航道。美国五角大厦随后证实，美军因此对伊朗发动新一轮空袭。

据伊朗媒体报导，南部阿巴斯（Bandar Abbas）、西里克（Sirik）、贾斯克（Jask）、葛希姆岛（Qeshm Island），以及与伊拉克接壤的胡齐斯坦省（Khuzestan）均传出爆炸声，暂无伤亡通报。

在美军空袭后数小时，巴林响起空袭警报；阿联与卡达则表示，已拦截来袭飞弹。

官方伊朗通讯社（IRNA）报导，革命卫队表示，他们之所以朝上述赛普勒斯籍货轮开火，是因为对方无视一再警告，闯入未经核可的航道。

革命卫队随后宣布：「荷莫兹海峡将关闭至另行通知，直到美国停止干预这一地区为止。」

美军中央司令部（CENTCOM）表示，军方依美国总统川普（Donald Trump）的指示，完成本周第3轮空袭，共打击约140处伊朗军事目标，藉此持续削弱伊朗攻击民间船员及自由航行商船的能力。

伊朗其后再透过官媒宣布展开报复行动，以弹道飞弹及无人机攻击约旦、科威特、巴林与卡达境内美军基地及雷达站。