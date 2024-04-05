志工遭以色列炸死 双亲不舍儿牺牲

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（法新社华盛顿5日电） 以色列1日空袭加萨造成7名援助人员死亡，其中一人是拥有美加双重国籍的佛利金格。他的父亲今天说，佛利金格原本犹豫应否赴加萨，后来觉得不能不出手相援才前往。

以色列1日空袭「世界中央厨房」（World Central Kitchen）车队，造成33岁的佛利金格（Jacob Flickinger）等7名工作人员身亡。此举引起全球领袖愤慨，以色列辩称攻击是场「重大错误」。

佛利金格的父母约翰．佛利金格（John Flickinger）与拉布雷克（Sylvie Labrecque）接受美国媒体访问时，对儿子行善助人感到自豪。佛利金格去年开始在墨西哥为食物援助组织「世界中央厨房」工作，之后才随组织挺进加萨。

约翰告诉哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）：「他原本还在犹豫是否该去，他才刚当上爸爸，有一个才18个月大的宝贝儿子。但他觉得有帮加萨居民的必要，当然也是出于生计。」

约翰接受英国广播公司（BBC）访问时说，他的儿子「相当有信心，觉得自己可以（在加萨）安全完成任务」，说儿子有股「想服务与协助他人的渴望」。

约翰说：「他觉得世界中央厨房知道他们在当地做什么。他们也是在以色列国防军（IDF）控制的非冲突区。」约翰并激动地说如今孙子将在没有爸爸的陪伴下长大。

佛利金格的妻子勒克莱尔（Sandy Leclerc）今天受访时告诉美国广播公司（ABC News），她想知道「事发经过的真相，因为情况很不明朗」。

勒克莱尔说：「这个消息让我感到十分震惊…他是我的一部分」还说不知该怎么向儿子解释爸爸过世。

以色列1日的攻击遭到全球各大国谴责，美国总统拜登说他对此感到「愤怒与心碎」，今天警告以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），美国后续对以援取决于以色列对加萨平民的保护。

根据白宫声明，拜登强调有必要采取一系列「明确、具体与显着的措施，着手处理平民受伤、人道苦难和援助人员的安全问题」。

世界中央厨房是西班牙裔美国厨师安德瑞斯（Jose Andres）于2010年成立，自从遇袭后已暂停在加萨的作业。

事发当时，援助人员才刚在加萨中部一处仓库卸下物资，结果就遭到以色列空袭，另有巴勒斯坦人和澳洲、英国与波兰公民丧命。