忧以色列入侵拉法 美国上周暂停运送炸弹

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（法新社华盛顿7日电） 美国一名高阶官员今天表示，华府上周暂停运送炸弹给尼坦雅胡政府，是因担心以色列即将做出决定，不顾美国反对即全面入侵加萨南部城市拉法（Rafah）。

拜登政府这名不愿具名的高阶官员说：「我们上周已经暂停运交一批武器，包含1800枚2000磅的炸弹，与1700枚500磅的炸弹。」这名官员又说：「接下来该怎么处理这批武器，我们尚未做出最终决定。」

华府强烈反对以色列入侵拉法，但以军似仍即将对这个城市发动大规模地面行动，拜登政府因此做出暂停运交武器的决定。

上述匿名美国高阶官员说，以色列与美国官员持续在讨论替代方案，但「讨论工作仍在进行当中，我们的疑虑也尚未解除」。

「由于以色列领导阶层似乎即将对这类行动做出决定，我们开始对准备运送给以色列的某些特定武器进行审查，某些可能被用在拉法的武器，审查行动是从4月开始。」

这名美国官员说，华府「特别聚焦在」威力最大的2000磅炸弹，以及这些炸弹「在稠密都市环境中造成的冲击，如同我们在加萨其余地方看到的那样」。

这名官员又说，美国国务院仍在审查其他待运送的武器，包括称为联合定向攻击炸弹（Joint Direct Attack Munitions）的精准炸弹套件。

以色列今天派出战车朝拉法推进，拿下加萨走廊与埃及之间的拉法边界关卡控制权。然而白宫稍早表示，以色列承诺行动「范围有限」。