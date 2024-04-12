忧伊朗报复驻叙领事馆遇袭 美中东最高指挥官访以色列

3 分钟

（法新社华盛顿11日电） 五角大厦今天表示，美国负责中东地区的最高指挥官库里拉（Erik Kurilla）今天赴以色列，与以色列军事高层就安全威胁举行会谈。

以色列4月初对伊朗驻叙利亚领事馆发动攻击，造成伊朗精锐革命卫队（Revolutionary Guards）7名成员身亡，其中包括两名将领，各界担忧伊朗将采取报复行动。

五角大厦发言人赖德（Pat Ryder）向媒体表示，美军中央司令部（CENTCOM）司令库里拉在以色列与「关键的以色列国防军（IDF）领导阶层会面…讨论此区域当前的安全威胁」。

赖德说，这趟访问的日期先前已预先排定，但「由于最近的情势发展」，库里拉提前访问行程。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨天警告，以色列「必须受到惩罚且将受到惩罚」，美国总统拜登承诺将「坚定不移」支持其最大区域盟友。

同时，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）今天与以色列防长葛朗特（Yoav Gallant）交谈，葛朗特跟这位五角大厦首长说，「如果伊朗直接发动攻击，以色列将对伊朗做出适当回应」。

以色列国防部在声明中说，两人「讨论因应伊朗对以色列发动袭击的准备状况」，又说葛朗特「强调以色列不会容忍伊朗对其领土发动攻击」。

五角大厦也公布两人通话的声明，称奥斯汀与葛朗特谈话时，「重申面临伊朗与其区域代理人日益升高的威胁，美国对保卫以色列的支持坚若磐石」。

声明提到：「美国防部长奥斯汀向以色列部长葛朗特保证，以色列可以依靠美国的全面支持以防伊朗袭击，德黑兰已公开威胁将发动攻击。」