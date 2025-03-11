忧俄扩张野心 波兰将发放危机因应教战手册

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（法新社华沙10日电） 波兰内政部今天表示，今年将分发手册，告知居民如何因应未来可能出现的危机。波兰是邻近俄罗斯和乌克兰的北大西洋公约组织（NATO）成员国。

波兰政府本月7日宣布一系列加强安全的措施，包括针对平民的大规模军事训练。

内政部民防部门副主任克洛诺夫斯基（Robert Klonowski）告诉波兰通讯社（PAP），手册将指导居民「如何因应各种危险情况」，例如如何应对「持续数天或数小时停电」，这些资讯也有助于因应天灾。

手册将以波兰语和乌克兰语发行，供波兰境内约90万名乌克兰难民使用。

克洛诺夫斯基说：「我们还打算推出针对儿童的特别版，或至少指南有一部分是针对儿童。」

波兰是基辅在欧洲联盟（EU）最坚定的盟友之一，并拥有后勤中心，北约和欧盟成员国一直透过这个中心向乌克兰运送军事和人道援助。

随着乌克兰战争愈演愈烈，波兰一直提防俄罗斯，并加强了防御。

波兰总理图斯克（Donald Tusk）7日表示，新的平民军事训练计画将于年底前准备就绪，「以便波兰的每个成年男子都能接受训练以应对战争」。国防部副部长汤姆奇克（Cezary Tomczyk）今天说，计画将是「普遍且自愿的」。

波兰媒体报导，军方将透过为期一天到一个月的训练课程，让参与者熟悉全国各地的各个部队。

警觉到俄罗斯扩张主义野心的其他欧盟国家都已加紧让民众为未来危机做好准备。

瑞典发布了类似的资讯手册，芬兰则有一个网站专门汇整资讯，教导民众如何针对不同的紧急情况做好准备。