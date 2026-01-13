忧关税政策被判违法赔数兆 川普：美国将「完蛋」

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普今天表示，如果最高法院裁定他的部分关税政策违法，美国将会「完蛋」。

川普在自家社媒平台「真实社群」（Truth Social）上发文表示，如果最高法院判决他主打的经济政策违法，美国政府将不得不向各家公司退还数千亿美元的款项。 他说：「这还不包括各国和企业为了避开关税而进行投资，可能要求的『偿付』金额。」 他说：「要是把这些投资也算进去，我们谈论的可是数兆美元！情况将会一团乱，我们国家几乎不可能赔得起。」 川普说：「换句话说，如果最高法院对涉及国家安全红利的政策，做出对美国不利的裁决，那我们就完蛋了！」

最高法院计划于14日发布裁决意见，而这起于去年11月进行辩论的关税案，可能列入当天宣判的案件之一。 在该案的言词辩论过程中，大法官似乎对川普动用紧急权力的做法深表怀疑。川普先前以此权力对几乎所有美国贸易伙伴徵收「对等」关税，并针对墨西哥、加拿大与中国据称在非法毒品贩运中扮演的特定角色，进而加徵关税。 6位保守派大法官中的几位，连同3位自由派大法官，皆质疑川普所援引的「国际紧急经济权力法」（IEEPA）是否真的赋予总统徵收关税的权力。

本次最高法院的判决范围并不包含川普另行课徵的特定产业关税，包括钢铁、铝材及汽车。 川普将美国平均有效关税率提升至自1930年代以来的最高点，并多次警告若这些关税被撤销，将造成灾难性后果。