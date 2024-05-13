忧加萨平民伤亡 埃及支持南非向国际法院控告以色列

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（法新社开罗12日电） 埃及今天宣布有意正式支持南非在国际法院（ICJ）对以色列提出的诉讼，指控以色列在打击巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）的加萨战争中实施种族灭绝。

南非政府去年12月向国际法院提告，呼吁这座隶属联合国的司法机构命令以色列中止在加萨走廊（Gaza Strip）的军事行动。

南非本月10日向国际法院提出最新诉求，再次指控以色列持续违反「联合国防止及惩治灭绝种族罪公约」（Genocide Convention）、「藐视」国际法。

根据埃及外交部声明，埃及支持此案的行动是「基于以色列在加萨走廊攻击巴勒斯坦平民的严重性和规模不断恶化」。

声明进一步指出，以色列有系统地「把平民当作攻击目标和摧毁基础设施」，并「迫使巴勒斯坦人迁徙及被驱逐」。

哈玛斯今晚发布声明向埃及「致谢」，呼吁「全球各国采取类似行动加入诉讼，支持巴勒斯坦的主张」。

南非也呼吁国际法院命令以色列「立即撤出并停止军事进攻」加萨南部的拉法市（Rafah），目前约有150万名巴勒斯坦人在这座邻近埃及国界的城市避难。

以色列本月6日派遣地面部队和战车进入拉法市东部，随后占领并关闭拉法市通往埃及的关卡。

埃及于1979年与以色列签署和平条约，创下阿拉伯国家的先例，并一直在以色列与巴勒斯坦谈判代表之间扮演关键调解角色，包括在当前的加萨战争。