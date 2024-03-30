忧员工人身安全 自由亚洲电台关闭香港办公室

2 分钟

（法新社华盛顿29日电） 美国新闻媒体「自由亚洲电台」（RFA）今天表示，在香港颁布一项有争议的新国家安全法后，出于员工安全考量，已关闭香港办公室。

曾被誉为「国际金融中心」的香港上周实施一项本土安全法，即基本法23条，可严惩叛国、间谍活动和外部干预等罪行。

这项迅速引来多个民主国家和人权组织批评的基本法23条，将与2020年施行的「香港特别行政区维护国家安全法」同时运作。北京当年祭出的港区国安法已让香港几乎所有异议人士噤声，并造成将近300人被捕。

自由亚洲电台台长兼执行长方贝（Bay Fang）在声明中表示，由于「担心自由亚洲电台工作人员和记者的安全」，在香港不再有全职员工，并关闭实体办公室。

方贝说：「香港当局的行动，包括将自由亚洲电台称为『外国势力』，引起有关我们在基本法23条制定后是否能够安全运作的严重问题。」

香港政府发言人拒绝就「个别组织的运作决定」发表评论，但说当局「强烈反对并谴责所有（与国安法有关的）危言耸听和抹黑言论」。

香港保安局局长邓炳强上个月抨击自由亚洲电台「抹黑」基本法23条，当时自由亚洲电台报导称一些新罪行是针对媒体。自由亚洲电台的文章是引述对这项法律的批评。

当被问到自由亚洲电台是否已经违法时，邓炳强后来表示，他想提醒大众要注意「外国势力」散播的错误资讯。