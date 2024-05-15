忧拉法遭攻击 美仍拟加码售以色列10亿美元武器

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（法新社华盛顿14日电） 消息人士透露，美国总统拜登的政府今天通知国会一项提供价值10亿美元武器给以色列的计画。美国一周前因担心加萨城市拉法（Rafah）遭受攻击，曾扬言要扣住部分武器。

美国一名官员表示，政府以非正式形式通知国会这项武器方案，方案仍须经国会批准。另一名不愿透露身分的幕僚指出，这批采购自美国武器制造商的武器价值约10亿美元（新台币322亿元）。

这批武器是来自于国会上个月通过支持乌克兰、以色列和台湾防御的950亿美元重大包裹法案，拜登政府一再表示，政府计划继续透过向美国制造商采购来拨款。

但拜登一周前警告说，要是以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不顾美方警告，执意攻击加萨走廊南部城市拉法，拜登可能会扣住原本要给以色列的炸弹和炮弹。加萨战事爆发半年多来，有超过100万名巴勒斯坦人在拉法避难。

拜登政府上周也证实，美方首度暂停输送包括2000磅炸弹在内的军武给以色列，担心这些武器的使用会对拉法平民带来毁灭性的风险。

美国国会仍有可能阻止对以色列销售武器，因为拜登所属民主党党内左倾成员对于加萨战事造成的平民死伤感到愤怒。

尽管受到左翼人士反对，这整套法案依然顺利通过，共和党几乎一致支持提供武器给以色列。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）率先报导最新一批武器计画的消息，报导指出，这项计画可能包含规模7亿美元的战车弹药及价值5亿美元的战术车辆。

拜登政府对以色列的批评虽愈来愈多，但日前仍表明将持续支持盟友以色列的安全，并指出美国上个月协助击落伊朗无人机一事。

伊朗驻叙利亚首都大马士革大使馆4月初遭到轰炸，伊朗认定是以色列所为，遂发射飞弹并派出无人机进行报复，不过绝大多数遭拦截击落。