忧网路伤害儿少 佛州限制16岁以下者使用社群媒体

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（法新社迈阿密25日电） 随着社群媒体网站对青少年的影响引起愈来愈多关注，美国佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）今天签署一项法律，限制16岁以下未成年人使用社媒平台。

佛州13岁以下的孩童将无法注册社群媒体帐号，14岁和15岁的青少年则需家长同意才能使用此类平台。支持者认为，这项措施将保护孩童免受网路对心理健康的戕害。

尽管各界对社群媒体感到担忧，这条法律也引发了人们对言论自由的关切，与此同时，右翼佛州政府正在推动具争议的「家长权利」立法，其中对教育影响甚钜。

迪尚特说，议员正「试图协助家长应对教养孩子时所面临的艰难局面」。

佛州共和党籍众议院议长雷纳（Paul Renner）表示，社群媒体充斥人口贩运和恋童癖等风险，「社群媒体平台对我们孩子的心理健康造成了毁灭性影响」。

大多数平台要求用户必须年满13岁，但在执行方面却几无作为，而全国民众正日益关切社群媒体对儿少发展及学习的影响。

然而，部分人士也担忧这条法律恐开创限制网路言论自由的先例。

1月宣布退出共和党初选的迪尚特曾多次表示，家长对影响孩子的决定应享有更多控制权，尤其是在教育方面。

佛州和其他州推动的「家长权利法案」旨在加强家长在教养孩子的过程中享有的基本权利，包括有权决定孩子接收的特定讯息，法案争议点在于禁止在课堂教导有关性倾向与性别认同的课程。

迪尚特先前否决一项更严格的社群媒体禁令，该禁令将禁止16岁以下孩童使用社群媒体。

他当时表示，必须在家长权利、隐私问题和言论自由之间更妥善取得平衡。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）