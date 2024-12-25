怀抱移民美国梦却葬身大海 古巴5年来近400死或失踪

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（法新社古巴卡德纳斯25日电） 2023年1月3日�R晨，32人爬上古巴南部外海一艘临时木筏，试图经加勒比海前往佛罗里达州，却从此音讯全无。根据统计，自2020年以来，至少有368名古巴移民死亡或失踪。

这艘木筏中包括一名与母亲一起旅行的8岁女孩、来自古巴中部城市卡马圭（Camaguey）的一家6口，以及来自中南部城市西恩菲哥斯（Cienfuegos）的一对夫妇，他们为了安全起见留下孩子。

其他的乘客还包括43岁的泥水匠，也是3个孩子的父亲罗梅洛（Yoel Romero）；育有3个孩子的30岁卡车司机阿尔瓦雷兹（Jonathan Jesus Alvarez）以及27岁的维修工人查康（Dariel Alejandro Chacon）。

加勒比海已成古巴人为逃离国内严重经济危机，前往佛罗里达州的水上坟场。

国际移民组织（IOM）自2020年开始收集有关其所谓「隐形沉船」的统计数据以来，至少有368名古巴人在加勒比海移民路线上死亡或失踪。

法新社采访2023年1月3日在海上失踪的32名古巴人的21名亲属。所有人都急切地想知道他们亲人的命运。

失踪者阿尔瓦雷兹的母亲说：「没有人给我们答案。」另一名失踪者罗梅洛的母亲说：「无论答案为何，我们都需要知道…因为这种不确定性令人难以忍受。」