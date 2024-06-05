总理莫迪再5年任期 印度与欧美和中国关系大不同

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（法新社新德里4日电） 印度总理莫迪（Narendra Modi）赢得第3个5年任期，随着中国日益强势，欧美需借助印度抗衡中国，新德里与欧美和中国的关系大有不同。

印度是与美国、日本和澳洲所组成「四方安全对话」（Quad）一员，这个联盟的定位是对抗中国在亚太地区日益强势的姿态。

美国总统拜登去年曾设国宴款待莫迪，称美印关系是「21世纪的决定性伙伴关系」。

今年2月，华府核准出售40亿美元的先进无人机给印度，是美方对印度国防最新的支持举措，以制衡其北方邻国中国。

美印关系深化之际，人权团体警告印度民主遭遇威胁，人口逾2亿穆斯林少数族群也面临与日俱增的歧视。

印度与欧洲国家关系也愈来愈紧密，并希望扩展与法国数十亿美元的防务协议。这些协议包括法国对印度出售飙风（Rafale）战机和?鱼级（Scorpene）传统动力潜舰。

中国和印度、俄罗斯等国同为上海合作组织（Shanghai Cooperation Organization）成员国，但自从2020年中印两国部队在3500公里长的边境上发生有人员伤亡的高海拔冲突后，两国关系跌至谷底。

这两个拥核的亚洲大国数以万计士兵仍紧盯彼此，领土声索问题仍然存在，不过，尽管彼此存在竞争，中国仍是印度的第2大贸易伙伴。