总统候选人控政府干预选举提请愿 印尼宪法法院驳回

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（法新社雅加达22日电） 印尼2月总统大选由国防部长普拉伯沃当选，对手提出选举异议，指控选举法修改不公，有利将卸任总统佐科威长子担任普拉伯沃副手。印尼宪法法院今天驳回这项选举请愿。 72岁的普拉伯沃以58.6%得票率，击败前雅加达省长阿尼斯（Anies Baswedan）等对手，成为印尼总统当选人。

阿尼斯指控印尼总统佐科威（Joko Widodo）干预选举，替普拉伯沃助选。

佐科威被控主导修改选举法以利长子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）参选副总统。

在印尼当局宣布正式选举结果时，阿尼斯声称政府介入协助普拉伯沃当选，名列第二的他（得票率24.9%）拒绝承认败选，并要求重新举行选举。

阿尼斯称政府干预选举，帮普拉伯沃助选，包括提供社会补助捐款试图影响选民。

不过，宪法法院驳回他的请愿，称无法证明用人唯亲和国家干预等指控。

首席大法官苏哈托约（Suhartoyo）表示：「法院完全驳回这起（阿尼斯提出的）异议案。完全驳回请愿。」

在总统大选中，以16%得票率名列第三的前中爪哇省长甘查尔（Ganjar Pranowo）同样拒绝承认败选，并提出选举异议。印尼法院也将会就他提出的选举请愿做出裁决。