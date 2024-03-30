总统候选人被挡 委内瑞拉反对派领袖促国际施压

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（法新社委内瑞拉首都卡拉卡斯29日电） 南美洲国家委内瑞拉的反对派领袖马查多今天呼吁国际社会对总统马杜洛的政府加强施压，好让她的联盟选择的候选人尤瑞斯能参加7月举行的总统大选。

哥伦比亚和巴西等委内瑞拉传统南美盟邦加入美国和法国行列，对于现年80岁的尤瑞斯（Corina Yoris）遭排除在候选人名单之外表达疑虑。现年56岁的马查多（Maria Corina Machado）对此表示感谢。

她在社群媒体平台X上写道：「他们（的支持）再度证实我们的抗争是公正且民主的。我呼吁全球民主领袖加入（这些）总统与政府的行列，要求马杜洛（Nicolas Maduro）政权允许尤瑞斯在总统选举登记为候选人。」

马查多的联盟「民主统一平台」（Democratic Unitary Platform）因原本推举的尤瑞斯无法登记为总统候选人，本周稍早被迫登记一位名不见经传的候选人，以挑战寻求第3个任期的马杜洛。

而尤瑞斯也非饱受打击的民主统一平台原本第一顺位人选。事实上是马查多在去年10月的初选以压倒性票数胜出，但她因被控贪污及支持对马杜洛政府实施制裁，而遭到效忠马杜洛的法院判处褫夺公权15年。马查多将她涉贪的指控斥为捏造。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）昨天在巴西首都巴西利亚举行的联合记者会上，谴责马杜洛政府阻挡尤瑞斯参选。

马克宏说：「我们严正谴责将一名认真、可靠的候选人排除在参选程序之外。」

鲁拉则表示，委内瑞拉「禁止一名反对派人士成为候选人，没有法律上或政治上的合理解释」。

他说：「我告诉马杜洛，要让委内瑞拉恢复正常，最重要的是避免选举程序有任何问题，要让选举以尽可能最民主的方式举行。」

哥伦比亚外交部本周也对委内瑞拉的「一些候选人登记」表达「关切」，并指出这些疑虑「可能影响国际社会一些成员对这场选举的信心」。