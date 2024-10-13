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总统候选人要课进口品高关税 美企业面对变数

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（法新社华盛顿12日电） 随着美国总统大选白热化，候选人许下政治承诺要推出新关税、祭出更高税率，美国企业准备面对更多的经济动荡，业界考虑的对策从暂缓投资到迁移海外都有。

共和党总统候选人川普（Donald Trump）已提议对进口商品课徵至少10%的关税，对中国商品的税率则高达60%，从而强化他先前任内对北京和其他国家徵收的关税。

与此同时，民主党候选人、副总统贺锦丽（Kamala Harris）的政府大致维持川普主政时期的关税政策，并在上个月敲定要对180亿美元中国产品进一步课税。

美国关税为许多产业带来压力。美国成衣和鞋类协会（AAFA）估计，自2020年以来，相关产品零售价格每年上涨5%至10%。

AAFA负责政策的资深副总裁赫尔曼（Nate Herman）表示，「我们的会员最初试图经由亏蚀一些利润来承担部分成本上涨」，但这很难。

赫尔曼告诉法新社说，目前尚不清楚对中国产品提高关税，是否会像川普所说的那样，可让产业回归美国，而事实上，近年来至少有14家美国纺织厂关门。

企业界预料，无论是谁当选，美国的关税政策都将延续下去。

随着11月大选的逼近，不确定性浮现，但企业喜欢可预测性。

里契蒙联邦储备银行（Federal Reserve Bank of Richmond）在一项调查中发现，30%的公司表示，由于选举的不确定性，他们的投资计画都予推延、缩减、或取消。（译者：纪锦玲）

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