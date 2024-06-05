惠恕仁证实帛琉政府遭网攻

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（法新社东京5日电） 帛琉总统惠恕仁今天表示，帛琉曾经遭遇重大网路攻击，并将矛头指向中国。这个太平洋群岛国家是台湾的12个邦交国之一。

在「纽约时报」（The New York Times）报导帛琉政府遭窃超过2万份文件后，台湾3日表示，准备好就加强数位防卫帮助帛琉。

惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天表示，在帛琉与美国续签为期20年的经济和安全协定之后不久，就发生上述事件。

他在东京告诉记者：「中国想要削弱那些关系，凸显我们的弱点，侵骇我们系统可是很棒的办法。」

惠恕仁说：「这确实是我们曾经发生的首宗政府纪录相关重大攻击。」他昨天与日本首相岸田文雄同意就国防等面向加强合作。

纽时报导，遭骇文件被公布在黑暗网路（dark web）上，一个名为DragonForce的勒索软体组织承认犯案。

惠恕仁表示，经数据分析显示，该勒索软体很可能是在俄罗斯研发，从马来西亚发出，而且「看起来很像与中国有关联」。

「我们认为，可能有政府牵涉其间，所以他们对金钱没兴趣。他们真的没有要求任何钱财。」

惠恕仁将这起没有财务动机的攻击称为「骚扰」，并表示，遭窃文件包括「民众个资」。

他说，「这不是中国第一次越界」，强调中国研究船「也未经许可在我们海域进行活动」。

惠恕仁强调，这起事件「敲响警钟」，并表示台湾、日本和美国都已提出愿意协助帛琉加强数位安全。