战争拖累经济 俄罗斯小企业叹税负、通膨夹击难生存

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（法新社俄罗斯梅季希30日电） 俄乌战争持续延烧，虽然军工产业受惠，但税负增加、通膨居高不下且消费疲弱，导致许多小型企业陷入困境。莫斯科近郊也随处可见歇业店面及「招租」告示。

法新社报导，在莫斯科东北郊城镇梅季希（Mytishchi）经营药局12年的业者批评政府提高税负及加强监管，不断压缩利润空间，「我的生意已经撑到最后阶段。正在考虑要不要干脆结束营业」。

该名业者表示，「自俄罗斯对乌克兰展开军事行动后，我们马上明显感受到通膨压力」。

物价持续上涨和汇率剧烈波动已成为莫斯科对乌克兰长达4年攻势所带来的主要国内经济后果之一。西方前所未见的连串制裁措施更让情势雪上加霜。

俄乌战争初期，政府每月投入数十亿美元军费，一度抵销部分战争冲击。如今军事支出已增至约占国内生产毛额（GDP）8%，创冷战以来的新高，但民间经济却逐渐遭到排挤。

2026年初，俄罗斯出现3年来首见的单季经济萎缩。

旅居伦敦的俄罗斯经济专家柯利安德（Alexander Kolyandr）表示，「俄罗斯现在变成『双轨经济』。由政府主导的国防工业发展得相当不错，但其他产业几乎都面临困境」。

柯利安德指出，如今与军工产业无关的专业人士与中小企业经营者承受最大压力，「他们的处境最为艰难」。