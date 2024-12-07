战争观察团体：叙利亚反抗军已进入第3大城荷姆斯

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（法新社贝鲁特7日电） 叙利亚战争观察团体表示，反抗军已于今天晚间进入叙国第3大城荷姆斯，并掌控部分地区，叙国国防部则否认上述消息。

法新社报导，对叙国总统阿塞德（Bashar al-Assad）当局而言，荷姆斯（Homs）的沦陷堪称重大打击。这座城市位于首都大马士革（Damascus）和沿海省份拉塔基亚（Latakia）和塔尔图斯（Tartus）交汇处，不仅是阿塞德的根据地，也是俄罗斯战略海军基地所在地。

总部位于英国的「叙利亚人权了望台组织」主任拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，叙国安全部队撤离荷姆斯的最后阵地后，「反抗军已进入当地并控制部分地区」。

国防部则反驳，指该市仍处于政府军控制下，军队也继续镇守荷姆斯周围的阵地。

反抗军于11月27日发动闪电攻势，并接连攻下叙国第2大城阿勒坡和中部战略要城哈玛（Hama），步步进逼大马士革。

叙国官方媒体稍早报导，政府军已在大马士革周围建立「铜墙铁壁」，以防御持续推进的反抗军。

叙国内政部长拉赫曼（Mohammed al-Rahmoun）告诉国营电视台，「大马士革及周边地区设有非常强大的安全和军事警戒线，没有人…可以突破武装部队打造的这条防线。」