战时领导表现挨批 尼坦雅胡仍宣布竞选连任以总理

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（法新社耶路撒冷15日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他打算参加今年稍晚举行的大选，尽管国内对他在战时领导表现有所批评。

尼坦雅胡是以色列史上任期最长的总理，目前仍在接受贪腐审判。近几个月来，反对派领袖对尼坦雅胡批评声浪日增，指责他未能达成自己于2023年10月哈玛斯（Hamas）袭击以色列后所设定的战争目标。

尼坦雅胡在一场电视记者会中表示：「我将参加大选，并且要赢得胜利。」这是他自美国和伊朗达成和平协议以来，首次对外发表谈话。

以色列政坛今天均谴责美伊协议，认为协议内容无法保障以色列的利益。

前总理班奈特（Naftali Bennett）表示，这对以色列安全而言是「危险的转捩点」。班奈特是今年大选的主要竞争者。

美国总统川普在本月初接受美国媒体访问时，曾公开质疑尼坦雅胡是否会再次参选。而尼坦雅胡所领导的右翼联合党（Likud Party）随即宣布，尼坦雅胡将寻求连任。

以色列大选预定于10月底前举行。

尼坦雅胡历经多个任期，担任总理近20年，而他最近也出现了健康问题。今年稍早，他透露曾动手术，成功切除前列腺上一颗「小型、早期的恶性肿瘤」。（编译：纪锦玲）