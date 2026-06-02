战火扩大阴霾挥之不去 川普仍称美伊谈判进展神速

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（法新社德黑兰1日电） 尽管伊朗威胁要透过持续封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）并在区域内另行施压，美国总统川普今天仍表示，与伊朗的谈判正以「迅速步调」进行。

伊朗塔斯尼姆（Tasnim）通讯社报导，德黑兰已因以色列在黎巴嫩持续扩大攻势，暂停与各方调解人员的对话。美国盟友以色列再度威胁将对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发动攻击。

川普稍后表示，他已促使以色列与背后有伊朗撑腰的真主党（Hezbollah）降温情势，黎巴嫩的美国大使馆则表示，真主党已接受美方提出的「互相停止攻击」建议。

川普在社群媒体上贴文：「与伊朗伊斯兰共和国的谈判仍在持续，步调非常迅速。」

美伊数周来摆荡于间接谈判、威胁及相互空袭之间，仍未能做到止战，或重新开通对波斯湾石油与天然气出口至关重要的荷莫兹海峡。

美伊双方最新一轮的夜间互轰，几与以色列加强在黎巴嫩地面攻势同时。以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）扬言将进一步深入打击，并威胁攻击贝鲁特南郊「恐怖目标」。

以色列阿拉伯语发言人呼吁南郊达希耶（Dahiyeh）居民撤离「以维护自身安全」。法新社拍到的照片显示，当地民众出逃时造成严重交通堵塞。

尼坦雅胡随后表示，他已告诉川普，如果真主党不停止对以色列的攻击，以色列将对贝鲁特动武，同时继续在黎巴嫩南部的军事行动。

美国一方面支持以色列对抗真主党，一方面也积极推动与伊朗达成协议，希望能结束战争、重启荷莫兹海峡并对伊朗核计画施加管控。但伊朗周一再次强调，尚未进入核谈判，并坚称以色列必须先停止在黎巴嫩的军事行动，才可能讨论更广泛的协议。

在联合国安理会针对黎巴嫩举行紧急会议前，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人说：「我们对黎南及更大区域的军事行动升温感震惊。」