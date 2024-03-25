战火肆虐 加萨天主教徒于圣枝主日祈求和平

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（法新社加萨市24日电） 天主教徒在圣枝主日（Palm Sunday）列队缓缓走过加萨（Gaza）唯一一座天主教堂的石墙，在战火持续肆虐之际，聚在一起为和平祈祷。

圣家堂（Holy Family Church）宁静的庭院里挤满数十名儿童和老人，掩盖了教堂门外加萨市正在发生的人道危机。

在教堂内，信徒们排列在用棕榈叶装饰的木制长椅前，参加代表复活节周开始的仪式。

一名年轻人穿着长及脚踝的红色长袍在讲坛上说：「我们庆祝圣枝主日，是为我们和整个世界带来希望、善良与和平的机会…为了复原我们的心，让它们充满爱、奉献与和平。」

前排神情严肃的辅祭安静地听着，其他数排则坐满经历数月战争后面色憔悴的教区居民。

这座位于加萨北部的教堂距离西法医院（Al-Shifa Hospital）一带只有很短的车程。以色列军队和巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）分子曾在西法医院附近激烈战斗。

最近一项由联合国支持的评估报告指出，除非采取紧急行动，否则加萨北部将在5月陷入饥荒。

联合国估计，这个地区仍有约30万人需要紧急粮食援助，当地激烈的战斗使援助变得特别困难。

圣家堂修女沙雷（Nabila Saleh）告诉法新社：「我们今年没有心思庆祝…我们的确做了装饰，但我们感受不到往年的喜乐。」

法新社根据以色列官方数据统计，去年10月7日哈玛斯史无前例地袭击以色列，造成以色列约1160人死亡，其中大部分是平民。

加萨卫生部则说，在近6个月的战争中，加萨死亡总数来到3万2226人，其中大多数是妇女和儿童。（译者：林沂锋/核稿：曾依璇）