戴上美式足球头盔 拜登盼如2连霸酋长成功连任

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（法新社华盛顿31日电） 今天在白宫接见于职业美式足球联盟NFL超级杯2连霸的堪萨斯酋长队时，美国总统拜登在众人欢呼声中戴上酋长的红色头盔，并称想和酋长一样「2连胜」，成功获得连任。

拜登说：「连两次获胜，我蛮喜欢的。」拜登期盼11月和川普于美国总统大选再次对决时，能在艰难的选战中胜出，以成功连任。

堪萨斯酋长（Kansas City Chiefs）是继2003年、2004年的新英格兰爱国者（New England Patriots）后，于超级杯（Super Bowl）2连霸的首支球队。

在此同时，拜登和川普都致力于避免成为无法连任的总统。

拜登与酋长的球星们握手，当中包括明星四分卫马霍姆斯（Patrick Mahomes）和美国流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）的男友凯尔西（Travis Kelce）。

虽然有传言称泰勒丝将现身这场活动，表达对凯尔西的支持，但最终她并未出席。在超级杯开打前，泰勒丝成为奇怪阴谋论的主角，因为有传言指她与凯尔西的恋情是要操控超级杯比赛结果，并助拜登连任。

今天活动尾声，拜登为这场在白宫南草坪（South Lawn）仪式提供了点余兴节目。

81岁的拜登在获赠一顶酋长鲜红色的头盔后，在那群球星们的笑声和「戴上吧」的欢呼声中，他摘下墨镜，戴上了那顶头盔。