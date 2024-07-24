手黏跑道阻机场运作 欧洲气候抗议人士出招

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（法新社伦敦24日电） 英国警方和环保团体今天表示，多名气候抗议人士在伦敦希斯罗机场被捕。在德国，抗议人士则把手黏在科隆－波昂机场跑道上，导致航班起降为之暂停。

诉求停止开采和使用石油的压力团体「拦住石油」（Just Stop Oil）表示，7名支持者于当地时间上午9时左右在希斯罗机场（Heathrow Airport）周边道路的两个地点遭到拘留。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）表示，逮捕并拘留9名「图谋扰乱希斯罗机场」的环保人士。

机场发言人强调，营运未受影响。

与此同时，环保抗议组织「最后一代」（Last Generation）稍早在社群平台X表示，科隆－波昂机场（Cologne Bonn Airport）空中交通已停摆，并且上传数张社运人士把手牢牢黏在跑道上的照片。

德国第6大机场科隆－波昂机场指出，当地时间接近清晨5时暂停航班起降后，营运已于上午恢复。

欧洲最繁忙的希斯罗机场本月稍早取得法院禁制令，禁止任何与「拦住石油」或其他任何环保运动有关的人进入机场，违者将面临最高两年监禁。

目前不清楚在英国和德国的抗议是否经过协调，不过「最后一代」先前就已预告，希斯罗机场是气候抗议人士今天的数个目标之一。