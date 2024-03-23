打破神隐坦白罹癌 英国凯特王妃勇气获赞誉

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（法新社伦敦23日电） 继英王查尔斯三世数周前坦承正与癌症搏斗后，威尔斯王妃（Princess of Wales）凯特（Kate）也透过影片宣布她罹癌的惊人消息，而她的勇气也赢得大众赞美。

这段于22日晚间公布的预录影片让当代英国王室陷入前所未有的危机，因为两名最重要的王室成员同时在与癌症搏斗。

白金汉宫今年2月宣布，登上大位仅一年多的查尔斯三世（King Charles III）罹癌，将取消所有公开活动。不过他今天率先褒扬凯特这位「亲爱的媳妇」。

肯辛顿宫（Kensington Palace）于社群媒体发布凯特宣告罹癌的影片不久，75岁的查尔斯三世旋即表示，他为凯特坦承罹癌的勇气感到骄傲。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）与美国白宫相继致上温暖祝福；英国各家报纸直接在今天头版引述凯特的说法，并于内页赞美她的勇气。

「太阳报」（The Sun）头版写着「凯特，你不孤单」；「标准报」（The Standard）专栏作家瑞秋．强生（Rachel Johnson）写道「全国民众都同情高贵大方的凯特」瑞秋是前首相强生（Boris Johnson）的妹妹。

现年42岁的凯特王妃于影片声明中坦言，罹癌令她「极为震惊」，希望外界在她接受化疗期间给予「时间、空间和隐私」但她并未说明罹患哪种癌症。

凯特在这支本月20日于温莎（Windsor）录制的影片中强调，她现在「安好，一天比一天强壮」。

凯特坐在花园长椅上直接面对镜头侃侃而谈，评论人士赞许这种真诚的态度。

王室事务评论员费兹威廉斯（Richard Fitzwilliams）说，很多人会为凯特在两分多钟影片里的举止得宜而感动，「但毫无疑问，这对王室来说是非常、非常艰难的时刻」，因为目前几无可能规划任何能让查尔斯三世和凯特参加的活动。

凯特前次出席公开活动是去年12月25日的王室耶诞礼拜。

王储威廉（William）、凯特和他们3名子女被视为英国王室的现代面孔，也是王室未来发展的关键。年轻人对王室的支持率正逐渐下滑，希望建立共和制度的呼声也愈来愈高。